Juventus-Genoa, le probabili formazioni di match (Di domenica 5 dicembre 2021) L'Allianz Stadium apre il sipario a Juventus-Genoa. Dubbio a centrocampo per Allegri, Shevchenko cerca la prima gioia in campionato La Juventus è chiamata al momento della continuità e Allegri non può lasciare punti per strada per accorciare il gap, Shevchenko deve ancora trovare la quadra del suo Genoa. Il Grifone sotto la guida dell'ucraino non ha ancora trovato la vittoria e nemmeno fatto gol. QUI Juventus – I bianconeri devono fare a meno di Chiesa e McKennie, entrambi fuori per infortunio. I due si aggiungono alla lunga lista di infortunati. Allegri dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto contro la Salernitana, con un dubbio a centrocampo. Il ballottaggio è per il partner di Locatelli, che dovrebbe essere uno tra Bentancur e Rabiot, con Arthur ancora dalla panchina. Confermati Kulusevski e ...

