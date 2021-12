Juventus-Genoa | le formazioni ufficiali | riecco Morata titolare

Leggi su 11contro11

(Di domenica 5 dicembre 2021) La domenica sportiva si chiude con la partita tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a svelarvi leche scenderanno in campo, alle 20:45, per la sedicesima giornata di Serie A. I padroni di casa attualmente occupano settima posizione in classifica con 24 punti, a meno 10 dal quarto posto. I bianconeri nel turno infrasettimanale hanno incontrato e battuto la Salernitana con il punteggio di 2-0: per avvicinarsi alla zona Champions è necessario proseguire sulla via delle vittorie. Per provarci, Max Allegri schiererà in campo il suo 11 con il classico 4-4-2. In porta ci sarà Szczesny mentre il reparto di difesa sarà composto da Pellegrini, Chiellini, De Ligt e Cuadrado. A centrocampo agiranno invece Kulusevski, Arthur, Locatelli e Bernadeschi. La ...