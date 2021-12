Juventus-Genoa | le formazioni ufficiali

(Di domenica 5 dicembre 2021) Allegri conferma il 4-2-3-1 che ha battuto la Salernitana, con un solo cambio in attacco, dove torna titolare Morata. In difesa ancora Chiellini; fuori Bonucci. Tanti indisponibili nel: in attacco ancora Bianchi-Ekuban.

Commenta per primo Sono state ufficializzate le formazioni di. Juve (4 - 2 - 3 - 1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.: in aggiornamento, le probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Bernardeschi Dybala, Kulusevski; Morata. All . Allegri ...La Lazio riparte contro la Sampdoria, scopre Zaccagni ma perde Milinkovic-Savic. E ora D'Aversa rischia il posto ...La Juve si prepara ad affrontare il Genoa all'Allanz, con la missione di tener viva la speranza di riavvicinare il quarto posto, sempre più distante dopo il successo dell'Atalanta a Napoli. Non mancan ...