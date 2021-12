Juventus-Genoa, i convocati di Allegri: assente anche Perin (Di domenica 5 dicembre 2021) Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati della Juventus per la sfida di stasera contro il Genoa. Alle solite assenze si aggiunge quella del portiere Perin, in isolamento perché entrato a contatto con una persona risultata poi positiva al Covid-19. Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Raina. Difensori: Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter. Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Soulé. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Massimilianoha diramato l’elenco deidellaper la sfida di stasera contro il. Alle solite assenze si aggiunge quella del portiere, in isolamento perché entrato a contatto con una persona risultata poi positiva al Covid-19. Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Raina. Difensori: Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter. Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Soulé. SportFace.

