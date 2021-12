Juventus-Genoa | Cuadrado e Dybala piegano i rossoblu Allo Stadium torna il sorriso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lasi rialza, si prende con ostinazione, pazienza e sacrificio la vittoria per 2-0 suldi Shevchenko e si proietta al quinto posto, nelle zone che valgono un posto in Europa. Serviva una vittoria senza incertezze per non aggiungere altri cattivi pensieri e dare una prima sterzata ad una stagione tutta in salita. E i tre punti sono arrivati al termine di una rincorsa non facile e a tratti faticosa. Sbloccato il risultato dopo appena 9' minuti con una rete fortunosa ed impossibile didirettamente su calcio d'angolo ha speso oltre 70 minuti per trovare il raddoppio, dopo aver sprecato una mezza dozzina di occasioen nitide che hanno tenuto ilsempre in partita. A chiudere il match ci ha pensatoall'81' con uno dei suoi gioielli, un fendente mancino che si infila sul ...