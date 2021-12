Juventus Genoa 1-0 LIVE: Kulusevski calcia a lato (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Genoa si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juventus Genoa 1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia allo Stadium 4? Occasione Juve – Kulusevski triangola con Dybala. Il tocco dell’argentino in area è anticipato dalla difesa del Genoa. 6? Tiro Bernardeschi – Bentancur sbatte sulla difesa ospite, il pallone giunge a Bernardeschi il cui sinistro si spegne alto. 9? Gol Cuadrado – Il colombiano sorprende Sirigu direttamente da calcio d’angolo. Traiettoria che si insacca ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia allo Stadium 4? Occasione Juve –triangola con Dybala. Il tocco dell’argentino in area è anticipato dalla difesa del. 6? Tiro Bernardeschi – Bentancur sbatte sulla difesa ospite, il pallone giunge a Bernardeschi il cui sinistro si spegne alto. 9? Gol Cuadrado – Il colombiano sorprende Sirigu direttamente da calcio d’angolo. Traiettoria che si insacca ...

Advertising

JuventusTV : ? ORE 20.00 ? Vi aspettiamo per il nostro pre partita!?? Avviciniamoci insieme a #JuveGenoa ?… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa è l'ultima risposta di Allegri. A breve il report completo su - itterfer46 : Ho dovuto smettere di vedere Juventus Genoa per non sentire i due telecronisti tessere le lodi dei giocatori della… - fclerissi38 : Juventus-Genoa. Il Genoa una squadra di dilettanti scarsi che gioca a male anche a tamburello, con l'unica eccellen… -