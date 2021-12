Juventus Genoa 1-0 LIVE | De Ligt vicino al gol di testa

(Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia allo Stadium 4? Occasione Juve – Kulusevski triangola con Dybala. Il tocco dell’argentino in area è anticipato dalla difesa del. 6? Tiro Bernardeschi – Bentancur sbatte sulla difesa ospite, il pallone giunge a Bernardeschi il cui sinistro si spegne alto. 9? Gol Cuadrado – Il colombiano sorprende Sirigu direttamente da calcio d’angolo. Traiettoria che si insacca all’incrocio. 11? ...

Davide Biraschi, allenatore del Genoa, ha parlato prima del fischio d'inizio della gara con la Juventus. Le dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di DAZN, Davide Biraschi ha analizzato così Juve-Genoa.