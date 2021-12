Juventus | Dybala | «Rinnovo? Ora non è il momento»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Le parole di Pauloal termine della sfida contro il Genoa, vinta dai bianconeri per 2-0 Al termine della sfida frae Genoa ha parlato Pauloai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole dopo la vittoria: GENOA – «Io penso che abbiamo dominato tutta la partita. Con il gol di Cuadrado abbiamo giocato più tranquilli. Potevamo fare gol prima, ma è arrivato e siamo contenti.» PRENDERSI LA JUVE SULLE SPALE – «Io cerco sempre di allenarmi al meglio per fare tutte le partite. Non è semplice dovendo giocare tante gare ravvicinate tra Champions League e campionato»– «La società ha altre cose a cui pensare. Penseremo dopo al». CUADRADO – «Cuadrado ha detto che voleva crossare» CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

... la cui traiettoria non è letta bene da Sirigu , nell'unico errore della serata: "Ha sbagliato, voleva crossare...", cosìalla fine.in cui Allegri non regala molte sorprese rispetto ...Reti: nel pt 9' Cuadrado, nel st 37'. Angoli: 5 - 1 per la. Recupero: 0' e 3'. Ammoniti: Pellegrini, Cambiaso, Morata, Kean per gioco falloso. Spettatori: 18.458.Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato così la gara vinta 2 a 0 contro il Genoa ai microfoni di DAZN. Intanto sulla sostituzione di Morata: "Morata ha ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha battuto il Genoa per 2-0 nella 16esima giornata del campionato di Serie A. Con questo successo i bianconeri ...