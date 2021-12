Juventus, Allegri: «Bisogna migliorare sotto porta» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le parole di Massimiliano Allegri al termine della sfida vinta dalla Juventus contro il Genoa, nel posticipo della domenica Le parole di Allegri a DAZN al termine della sfida contro il Genoa. Bianconeri vittoriosi per 2-0. Ecco le sue parole: MORATA – «Non avevo deciso di sostituirlo, aveva preso l’ammonizione e continuava, allora ho preferito toglierlo. Ma oggi ha fatto bene, è stato bello vederlo giocare come tutta la squadra». OCCASIONI SPRECATE – «Abbiamo voluto rafforzare la nostra posizione come percentuale occasioni fatte e non sfruttate. Da lì Bisogna per forza migliorare. Mi sono divertito come a Salerno, anche a Sassuolo ma abbiamo perso. Come percentuale realizzativa possiamo solo migliorare e questo e un buon segnale». BENTANCUR – «Insieme a Locatelli fanno quantità e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le parole di Massimilianoal termine della sfida vinta dallacontro il Genoa, nel posticipo della domenica Le parole dia DAZN al termine della sfida contro il Genoa. Bianconeri vittoriosi per 2-0. Ecco le sue parole: MORATA – «Non avevo deciso di sostituirlo, aveva preso l’ammonizione e continuava, allora ho preferito toglierlo. Ma oggi ha fatto bene, è stato bello vederlo giocare come tutta la squadra». OCCASIONI SPRECATE – «Abbiamo voluto rafforzare la nostra posizione come percentuale occasioni fatte e non sfruttate. Da lìper forza. Mi sono divertito come a Salerno, anche a Sassuolo ma abbiamo perso. Come percentuale realizzativa possiamo soloe questo e un buon segnale». BENTANCUR – «Insieme a Locatelli fanno quantità e ...

