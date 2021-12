Juve, i convocati di Allegri per il Genoa. Out Perin (Di domenica 5 dicembre 2021) TORINO - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista delle convocazioni per il match di oggi contro il Genoa. Out Perin, non convocato, la cui assenza si aggiunge a quella ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) TORINO - Massimiliano, allenatore dellantus, ha diramato la lista delle convocazioni per il match di oggi contro il. Out, non convocato, la cui assenza si aggiunge a quella ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #RenateJuve ?? ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #PadovaJuve ?? La lista ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuveVirtusVerona ?? ?? - sportli26181512 : Juve, i convocati di Allegri per il Genoa. Out Perin: Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei giocatori per… - Lorenzored17 : Spammino per @marilarosa_ che mi ha fatto finire i convocati della Juve in TL, seguitela che è simpatica -