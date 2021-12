Juve-Genoa, fuori dai convocati: svelato il motivo! (Di domenica 5 dicembre 2021) La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Genoa. Oltre alle assenze già preannunciate da Allegri nella conferenza stampa prepartita, non sarà della partita nemmeno Mattia Perin. Sembra che il giocatore sia entrato in contatto con un positivo extra gruppo squadra e dunque, Allegri per precauzione ha preferito non convocare il portiere. Perin, JuveDi seguito la lista dei convocati. https://www.Juventus.com/it/news/articoli/i-convocati-per-la-partita-contro-il-Genoa Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Lantus, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato la lista deiper la sfida di questa sera contro il. Oltre alle assenze già preannunciate da Allegri nella conferenza stampa prepartita, non sarà della partita nemmeno Mattia Perin. Sembra che il giocatore sia entrato in contatto con un positivo extra gruppo squadra e dunque, Allegri per precauzione ha preferito non convocare il portiere. Perin,Di seguito la lista dei. https://www.ntus.com/it/news/articoli/i--per-la-partita-contro-il-

