Jean Todt: «Nel ’94 Senna voleva venire alla Ferrari. Gli dissi di no» (Di domenica 5 dicembre 2021) La Stampa intervista Jean Todt, presidente della Fia, ad della Ferrari negli anni di Schumacher. «L’Arabia sarà il mio ultimo Gran premio da presidente della Fia. Si chiude un lungo ciclo della mia vita». Ricorda lo storico avversario, Frank Williams, morto la settimana scorsa. «Un grande dell’automobilismo. Quando arrivai a Maranello nel ‘93 le sue macchine erano imbattibili. Rimase tetraplegico 35 anni fa per un incidente, ho sempre ammirato il coraggio e la determinazione con cui continuò a coltivare la passione per i motori». Per batterlo bisognava potenziare la squadra. E a questo punto Jean Todt fa una clamorosa rivelazione: Senna voleva la Ferrari ma lui disse no. «Dovevamo potenziare la squadra. Senna voleva ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) La Stampa intervista, presidente della Fia, ad dellanegli anni di Schumacher. «L’Arabia sarà il mio ultimo Gran premio da presidente della Fia. Si chiude un lungo ciclo della mia vita». Ricorda lo storico avversario, Frank Williams, morto la settimana scorsa. «Un grande dell’automobilismo. Quando arrivai a Maranello nel ‘93 le sue macchine erano imbattibili. Rimase tetraplegico 35 anni fa per un incidente, ho sempre ammirato il coraggio e la determinazione con cui continuò a coltivare la passione per i motori». Per batterlo bisognava potenziare la squadra. E a questo puntofa una clamorosa rivelazione:lama lui disse no. «Dovevamo potenziare la squadra....

