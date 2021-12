Jalisse esclusi dal Festival di Sanremo per la 25° volta consecutiva: duro sfogo dopo l’annuncio di Amadeus (Di domenica 5 dicembre 2021) È un duro sfogo quello che i Jalisse hanno voluto condividere con i fan sui propri canali social. Il duo artistico, infatti, è stato escluso dalla possibilità di partecipare al Festival di Sanremo per la 25° volta consecutiva. dopo la storica vittoria nel 1997 con Fiumi di parole, non hanno più avuto modo di gareggiare nella kermesse e hanno così voluto lamentarsene su Instagram: “La famosa ripartenza non è per tutti“. I Jalisse si sfogano sui social dopo l’annuncio di Amadeus Amadeus ha ufficializzato la lista dei cantanti che concorreranno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma a inizio febbraio 2022. Tuttavia ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021) È unquello che ihanno voluto condividere con i fan sui propri canali social. Il duo artistico, infatti, è stato escluso dalla possibilità di partecipare aldiper la 25°la storica vittoria nel 1997 con Fiumi di parole, non hanno più avuto modo di gareggiare nella kermesse e hanno così voluto lamentarsene su Instagram: “La famosa ripartenza non è per tutti“. Isi sfogano sui socialdiha ufficializzato la lista dei cantanti che concorreranno alla prossima edizione deldi, in programma a inizio febbraio 2022. Tuttavia ...

