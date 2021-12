Italiano ucciso a New York, ancora da chiarire la dinamica. Veglia alla Columbia University (Di domenica 5 dicembre 2021) Centinaia tra studenti e dipendenti della Columbia University hanno partecipato alla Veglia, con fiori e candele, per ricordare Davide Giri, il dottorando accoltellato a New York da un membro di una gang mentre tornava a casa dopo un allenamento di calcio Leggi su rainews (Di domenica 5 dicembre 2021) Centinaia tra studenti e dipendenti dellahanno partecipato, con fiori e candele, per ricordare Davide Giri, il dottorando accoltellato a Newda un membro di una gang mentre tornava a casa dopo un allenamento di calcio

