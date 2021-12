Italiano | «La Fiorentina sa vincere anche in trasferta»

(Di domenica 5 dicembre 2021) Batticuore nel finale, poi tre punti e quinto posto in classifica, per lacommenta: «Siamo reduci da unadove pensavamo di averla già vinta e invece ci siamo ritrovati con una sconfitta, e con un dispiacere enorme. Sul 3-1 la partita l'abbiamo gestita diversamente, sappiamofuori» L'articolo proviene da Firenze Post.

Le attese non sono state tradite, nel derby dell'Appenino ad alta quota (e dopo tanto tempo). Allo stadio Dall'Ara tra Bologna e Fiorentina in palio c'è il quinto posto, ...Vincenzo Italiano si è mostrato entusiasta ai microfoni di Skysport. Ecco come il tecnico della Fiorentina ha commentato la vittoria di Bologna: "Siamo riusciti a sbloccarci lontano ...