Italiano: "Il pareggio è un risultato innaturale". Il tecnico viola ha ragione? (Di domenica 5 dicembre 2021) Finora la Fiorentina non ha mai pareggiato. Per Italiano è normale che si cerchi sempre la vittoria. Leggi su 90min (Di domenica 5 dicembre 2021) Finora la Fiorentina non ha mai pareggiato. Perè normale che si cerchi sempre la vittoria.

Advertising

leonardobeca : RT @GaRaBoMbO_viola: #Italiano: 'Per me il pareggio è l'epilogo innaturale di una partita'. IL MIO COMANDANTE #Fiorentina - nadi1913 : RT @GaRaBoMbO_viola: #Italiano: 'Per me il pareggio è l'epilogo innaturale di una partita'. IL MIO COMANDANTE #Fiorentina - D_Tirinnanzi : Dalla media inglese alla media Italiano: il pareggio è sopravvalutato - deviessersqualo : “Il pareggio è l’epilogo innaturale di una partita” Il valore di un allenatore si calcola anche in base a quanto e… - all_violet : RT @GaRaBoMbO_viola: #Italiano: 'Per me il pareggio è l'epilogo innaturale di una partita'. IL MIO COMANDANTE #Fiorentina -