Italiano: «Fiorentina dietro alle big. Vogliamo mantenere questa classifica»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match vinto contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. 

VITTORIA – «Siamo reduci da una trasferta dove pensavamo di aver vinto e invece ci siamo trovati con zero punti e un dispiacere enorme. Oggi, sul 3-1, l'abbiamo gestita diversamente: potevamo evitare la situazione del secondo gol, ma abbiamo subito poco. Sono contento della concretezza e felice per i ragazzi, li sentivo parlare di una sindrome da trasferta e invece abbiamo sfatato anche questa. Ora ci prepariamo per la prossima e per capire se questo salto di qualità lo possiamo fare».

