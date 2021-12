Italiani preda dell’irrazionalità: tasche svuotate dal Covid e poche certezze sul futuro (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli Italiani e l’irrazionale. Questo il tema al centro del 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Siamo entrati nel ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali e questo – rileva il Censis – determina un circolo vizioso: bassa crescita economica, quindi ridotti ritorni in termini di gettito fiscale, conseguentemente l’innesco della spirale del debito pubblico, una diffusa insoddisfazione sociale e la ricusazione del paradigma razionale. RETRIBUZIONI – L’81% degli Italiani ritiene che oggi è molto difficile per un giovane vedersi riconosciuto nella vita l’investimento di tempo, energie e risorse profuso nello studio. Il 35,5% è convinto che non conviene impegnarsi per laurearsi, conseguire master e specializzazioni, per poi ritrovarsi invariabilmente con guadagni minimi e rari attestati di riconoscimento. Per due terzi ... Leggi su quifinanza (Di domenica 5 dicembre 2021) Glie l’irrazionale. Questo il tema al centro del 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Siamo entrati nel ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali e questo – rileva il Censis – determina un circolo vizioso: bassa crescita economica, quindi ridotti ritorni in termini di gettito fiscale, conseguentemente l’innesco della spirale del debito pubblico, una diffusa insoddisfazione sociale e la ricusazione del paradigma razionale. RETRIBUZIONI – L’81% degliritiene che oggi è molto difficile per un giovane vedersi riconosciuto nella vita l’investimento di tempo, energie e risorse profuso nello studio. Il 35,5% è convinto che non conviene impegnarsi per laurearsi, conseguire master e specializzazioni, per poi ritrovarsi invariabilmente con guadagni minimi e rari attestati di riconoscimento. Per due terzi ...

Advertising

Ermes_B : @2_panta @stanzaselvaggia A dire il vero, il GP comunitario (che è altra cosa!) a me non l'anno mai e ripeto mai ch… - WCostituzione : @sbonaccini Solidarietà a 60 milioni d'italiani minacciati da 2 anni da istituzioni preda di isteria su un'influenz… - bildarte : RT @stopcensura2020: Italiani in Sudafrica: “Qui la situazione è tranquilla, il mondo in preda ad un’isteria fuori luogo” - MaterTenebraru1 : Tranne gli italiani, che ci mandano le scartine, naturalmente preda degli psicopatici. - Genomalieno : RT @AlessandroV1953: @Filomen30847137 L'Italia, facile preda per merito degli italiani, è diventata il lazzaretto dell'Europa dove vengono… -