Italia, via libera per Joao Pedro. E l’entourage di Mancini lo ha già chiamato… (Di domenica 5 dicembre 2021) Il capitano del Cagliari Joao Pedro ha ricevuto nei giorni scorsi l’attesa chiamata dall’entourage del ct dell’Italia Mancini Il sogno da parte dei tifosi rossoblù (e non solo) di vedere Joao Pedro con la maglia della nazionale potrebbe concretizzarsi già a partire da gennaio. In merito alla vicenda, infatti, ci sono stati aggiornamenti importanti. Il capitano del Cagliari avrebbe ricevuto l’attesa telefonata da parte dell’entourage del tecnico Roberto Mancini al quale avrebbe garantito la massima disponibilità. Una conversazione rapida e decisa, durante la quale il numero 10 avrebbe dichiarato di essere onorato di poter giocare per l’Italia e che sarebbe pronto a formare il tridente delle meraviglie assieme ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Il capitano del Cagliariha ricevuto nei giorni scorsi l’attesa chiamata daldel ct dell’Il sogno da parte dei tifosi rossoblù (e non solo) di vederecon la maglia della nazionale potrebbe concretizzarsi già a partire da gennaio. In merito alla vicenda, infatti, ci sono stati aggiornamenti importanti. Il capitano del Cagliari avrebbe ricevuto l’attesa telefonata da parte deldel tecnico Robertoal quale avrebbe garantito la massima disponibilità. Una conversazione rapida e decisa, durante la quale il numero 10 avrebbe dichiarato di essere onorato di poter giocare per l’e che sarebbe pronto a formare il tridente delle meraviglie assieme ...

