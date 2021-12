"Io sono qui da 6 anni...". Il veleno di Selvaggia Lucarelli: smonta "Ballando", la Carlucci che dice? (Di domenica 5 dicembre 2021) Altro giro e in regalo un'altra dose di veleno, generosamente distribuita dalla solita Selvaggia Lucarelli, il tutto a Ballando con le Stelle, il varietà del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Già, perché nella puntata di sabato 4 dicembre, la blogger nonché giudice del programma (il cui unico credo è stroncare e umilire i concorrenti) ecco che ha voluto sparare nel mucchio, affermando quanto segue: "Io sono qui da 6 anni è questa non è l'annata migliore per i ballerini, ci sono state annate in cui c'erano 3-4 persone che ballavano davvero bene e noi alla fine ci guardavamo e pensavamo ma chi vince", sottolinea. Insomma, per Selvaggia Lucarelli i concorrenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Altro giro e in regalo un'altra dose di, generosamente distribuita dalla solita, il tutto acon le Stelle, il varietà del sabato sera condotto da Millysu Rai 1. Già, perché nella puntata di sabato 4mbre, la blogger nonché giudel programma (il cui unico credo è stroncare e umilire i concorrenti) ecco che ha voluto sparare nel mucchio, affermando quanto segue: "Ioqui da 6è questa non è l'annata migliore per i ballerini, cistate annate in cui c'erano 3-4 persone che ballavano davvero bene e noi alla fine ci guardavamo e pensavamo ma chi vince", sottolinea. Insomma, peri concorrenti ...

Advertising

borghi_claudio : Quello che non si può dire è che il green pass fa calare i contagi perché quelli che contagiano sono i vaccinati no… - Mov5Stelle : Rispetto a indiscrezioni che sono state diffuse, si precisa che non c’è stata nessuna lite tra i vertici del Movime… - vaticannews_it : #4dicembre #PapaFrancesco: “Sono venuto qui, con amore e rispetto, come pellegrino e fratello in Cristo. Penso alle… - TartaStephanos : @FedericaR1989 Certamente! Io sono piemontese, e pensavo si dicesse solo qui. - simo_montanari : RT @BiasionGiuseppe: '....e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo....' (Giuseppe Ungaretti) -

Ultime Notizie dalla rete : sono qui Dove studiare all'estero: la classifica delle città più sicure per gli studenti In questo caso non tutte sono mete per universitari, ma sono comunque delle opzioni papabili per ... 4 consigli per superarlo Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Dove studiare all'estero: la ...

Leonardo, Fiom e Uilm contro la riorganizzazione ... capire cosa pensa il governo della riorganizzazione in atto, quali sono le possibilità legate al ... concentrando qui le criticità. A Pomigliano si producono le fusoliere dell'Atr (l'unico aereo ...

Milano, Vaccinata alla manifestazione No Vax: «Sono qui per solidarietà» Leggo.it "Investimenti stranieri? Basta poco" Qui da noi, la presenza degli stranieri, che aumenta ogni anno, è determinata a mio avviso dal fatto che ci troviamo in una speciale posizione geografica fra mare e montagna, con una natura rigogliosa ...

Judo, medaglia di bronzo per il giovane Pierandrea De Donno «Un pezzo di metallo che vale anni di sacrifici, sudore e ambizione. Finalmente sono qui, nel posto che da bambino sognavo di occupare». Un terzo posto, una medaglia di bronzo e ...

In questo caso non tuttemete per universitari, macomunque delle opzioni papabili per ... 4 consigli per superarlo Articolo originale pubblicato su Money.it: Dove studiare all'estero: la ...... capire cosa pensa il governo della riorganizzazione in atto, qualile possibilità legate al ... concentrandole criticità. A Pomigliano si producono le fusoliere dell'Atr (l'unico aereo ...Qui da noi, la presenza degli stranieri, che aumenta ogni anno, è determinata a mio avviso dal fatto che ci troviamo in una speciale posizione geografica fra mare e montagna, con una natura rigogliosa ...«Un pezzo di metallo che vale anni di sacrifici, sudore e ambizione. Finalmente sono qui, nel posto che da bambino sognavo di occupare». Un terzo posto, una medaglia di bronzo e ...