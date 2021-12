Intercettazioni Juve su Ronaldo | “Non arriverei all’estremo di fare una causa | poi c’è quella carta”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Inchiesta sulle plusvalenze dellantus, prosegue il lavoro della Procura della Repubblica di Torino alla ricerca di questa famosadidi cui parla Cherubini (responsabile del mercato) con l’avvocato Gabasio in una intercettazione («lafamosa che teoricamente non deve esistere, se salta fuori ci saltano alla gola…tutto sul bilancio, i revisori e tutto»). Scrive la Gazzetta dello Sport: Dalleemerge anche la possibilità di unalegale, presumibilmente nei confronti del clan, ma il motivo è tutt’altro che chiaro. «Poi magari dobbiamouna transazione finta… Non…diunaperché poi ...

Spuntano poi alcunedi persone legate all'ambiente bianconero, dove si parla di qualcosa che nessuno debba sapere, altrimenti sono cavoli amari... Oggi la faccenda non ha ancora ...il difensore, capitano anche della Nazionale, ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento del progetto Insuperabili - che quando si parla diogni cosa viene amplificata di un milione. Il ...TORINO. La “famosa carta che non che non deve esistere teoricamente” sottoscritta con Cristiano Ronaldo assume sempre più importanza nell’inchiesta Prisma sui conti della Juventus. Tanto che la Guardi ...Inchiesta plusvalenze. L’avvocato Gambasio, indagato, al telefono con Cherubini: «Se viene fuori ci saltano alla gola» ...