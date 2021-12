Infortunio Strootman | affaticamento alla coscia sinistra Le ultime

(Di domenica 5 dicembre 2021) Kevinha subito un. In dubbio la sua presenza contro il Torino di Juric Il Cagliari si appresta ad affrontare il Torino all’Unipol Domus, nel match del lunedì. Intanto arriva una notizia dall’infermeria. Il centrocampista Kevinnon ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un. La sua presenza è in dubbio per la sfida contro il Torino di Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

