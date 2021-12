Infortunio Pellegri, ecco quante partite del Milan potrebbe saltare (Di domenica 5 dicembre 2021) Infortunio Pellegri, un altro problema fisico per l’attaccante del Milan. ecco quante partite dei rossoneri dovrebbe saltare Nel giorno del suo ritorno in titolare in Serie A, non accadeva dal 2017, Pietro Pellegri ha subito l’ennesimo Infortunio della sua sfortunatissima carriera calcistica. Dopo nemmeno un quarto d’ora, durante un allungo, l’adduttore si è stirato. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, questo stiramento gli costerà le ultime tre partite di questo 2021, iniziato con un Infortunio e finito allo stesso modo. Tornerà a disposizione del Milan, dunque, nel 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021), un altro problema fisico per l’attaccante deldei rossoneri dovrebbeNel giorno del suo ritorno in titolare in Serie A, non accadeva dal 2017, Pietroha subito l’ennesimodella sua sfortunatissima carriera calcistica. Dopo nemmeno un quarto d’ora, durante un allungo, l’adduttore si è stirato. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, questo stiramento gli costerà le ultime tredi questo 2021, iniziato con une finito allo stesso modo. Tornerà a disposizione del, dunque, nel 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli a dazn: '#Leao ha preso una botta, si era indurito un muscolo quindi era meglio non rischiare. Spiace per l'… - AntoVitiello : Non proprio fortunato #Pellegri, esce per infortunio dopo 15 minuti alla sua prima partita da titolare - sportli26181512 : Un 2021 amaro (e da cancellare) per Pellegri: ennesimo infortunio, il giovane attaccante non trova pace: Un 2021 in… - MilanNewsit : Un 2021 amaro (e da cancellare) per Pellegri: ennesimo infortunio, il giovane attaccante non trova pace - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, l’infortunio di Pellegri è l’unica nota stonata: È stato un weekend favorevole al Milan, che ba… -