Infortunio De Vrij, l’Inter lo ritrova per la Champions? Le ultime (Di domenica 5 dicembre 2021) Infortunio de Vrij, l’olandese non è ancora al 100% della condizione, ma l’Inter spera di riaverlo a disposizione per Madrid Nonostante Dimarco e D’Ambrosio abbiano dato ottime risposte nelle ultime partite, Simone Inzaghi non vede l’ora di riabbracciare Stefan de Vrij, totem difensivo nerazzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport, la speranza dell’Inter è di convocarlo per la sfida contro il Real Madrid di martedì 7 dicembre. Difficile ipotizzare una sua presenza in campo, più facile che l’olandese rimanga in panchina e riassaggi il campo solo negli ultimi minuti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)de, l’olandese non è ancora al 100% della condizione, maspera di riaverlo a disposizione per Madrid Nonostante Dimarco e D’Ambrosio abbiano dato ottime risposte nellepartite, Simone Inzaghi non vede l’ora di riabbracciare Stefan de, totem difensivo nerazzurro. Secondo La Gazzetta dello Sport, la speranza delè di convocarlo per la sfida contro il Real Madrid di martedì 7 dicembre. Difficile ipotizzare una sua presenza in campo, più facile che l’olandese rimanga in panchina e riassaggi il campo solo negli ultimi minuti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

news24_inter : Le ultime su #DeVrij - forzainterthe : @Ale18727291 @marifcinter De vrij è lento a recuperare da un infortunio - sunday_ky : No scusate, fuori De Vrij e Bastoni, Darmian e Ranocchia... ?? Con chi giochiamo in difesa contro la Roma? ?? Ranocc… - infoitsport : Infortunio de Vrij, Inzaghi preoccupato per Roma-Inter: gli scenari - esperto_l : @masolinismo te com’eri per l’infortunio di de vrij ? -