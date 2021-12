Indonesia, eruzione vulcano Semeru: almeno 13 morti, decine i feriti (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono almeno 13 i morti e decine i feriti nella violenta eruzione del vulcano Semeru in Indonesia. E' questo il bilancio delle vittime accertate ma, secondo i media locali, altri corpi sono stati trovati dai soccorritori, che hanno lavorato per tutta la notte, e hanno liberato una decina di persone dalle macerie. Il Semeru è la montagna più alta di Giava e l'eruzione del vulcano - sottolinea il The Jakarta Post - è stata improvvisa e ha colto di sorpresa la gente del posto, migliaia di persone sono fuggite, centinaia di famiglie hanno cercato ripari di fortuna: almeno 11 villaggi del distretto di Lumajang sono stati abbandonati e ora sono ricoperti di cenere vulcanica. Drammatici ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono13 inella violentadelin. E' questo il bilancio delle vittime accertate ma, secondo i media locali, altri corpi sono stati trovati dai soccorritori, che hanno lavorato per tutta la notte, e hanno liberato una decina di persone dalle macerie. Ilè la montagna più alta di Giava e l'del- sottolinea il The Jakarta Post - è stata improvvisa e ha colto di sorpresa la gente del posto, migliaia di persone sono fuggite, centinaia di famiglie hanno cercato ripari di fortuna:11 villaggi del distretto di Lumajang sono stati abbandonati e ora sono ricoperti di cenere vulcanica. Drammatici ...

