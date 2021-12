Incidente a San Marino: morti Elly Mattiuzzo e Daniele Volanti (Di domenica 5 dicembre 2021) Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, entrambi diciottenni, hanno per la vita in un Incidente stradale. L’auto su cui viaggiavano si è scontrata contro un altro mezzo. I due fidanzati stavano percorrendo su una Fiat 500 la Pedemontana dal Castello di Borgo Maggiore in direzione del Castello di Murata quando l’utilitaria ha perso il controllo invadendo la corsia opposta dove stava arrivando una Bmw con targa sammarinese. L’impatto è stato tremendo. Letteralmente distrutta la macchina di Elly e Daniele. I due veicoli si sono scontrati frontalmente. Alle spalle della Golf è sopraggiunta una Bmw il cui conducente è andato a tamponare gli altri mezzi. Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo sono ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 5 dicembre 2021)ed, entrambi diciottenni, hanno per la vita in unstradale. L’auto su cui viaggiavano si è scontrata contro un altro mezzo. I due fidanzati stavano percorrendo su una Fiat 500 la Pedemontana dal Castello di Borgo Maggiore in direzione del Castello di Murata quando l’utilitaria ha perso il controllo invadendo la corsia opposta dove stava arrivando una Bmw con targa sammarinese. L’impatto è stato tremendo. Letteralmente distrutta la macchina di. I due veicoli si sono scontrati frontalmente. Alle spalle della Golf è sopraggiunta una Bmw il cui conducente è andato a tamponare gli altri mezzi.edsono ...

