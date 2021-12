In Italia quasi 9 milioni di persone leggono fumetti (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Sono quasi 9 milioni i lettori di fumetti in Italia. Soprattutto giovani, più maschi che femmine, gli amanti dei fumetti sono più in generale amanti della lettura anche in altre forme: è quanto emerge dalla ricerca "Chi è il lettore di fumetti in Italia?", realizzata dall'Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con ALDUS UP ed Eudicom (entrambi finanziati dalla Commissione Europea attraverso il programma Europa Creativa) e Lucca Comics&Games. "La ricerca - spiega Emanuele Di Giorgi, della commissione Comics and graphic novels di AIE - mostra come la lettura di fumetti sia diffusa in tutte le fasce d'età, soprattutto quelle giovanili, e come i lettori di fumetti siano anche forti lettori di ... Leggi su agi (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Sonoi lettori diin. Soprattutto giovani, più maschi che femmine, gli amanti deisono più in generale amanti della lettura anche in altre forme: è quanto emerge dalla ricerca "Chi è il lettore diin?", realizzata dall'Associazionena Editori (AIE) in collaborazione con ALDUS UP ed Eudicom (entrambi finanziati dalla Commissione Europea attraverso il programma Europa Creativa) e Lucca Comics&Games. "La ricerca - spiega Emanuele Di Giorgi, della commissione Comics and graphic novels di AIE - mostra come la lettura disia diffusa in tutte le fasce d'età, soprattutto quelle giovanili, e come i lettori disiano anche forti lettori di ...

Advertising

CottarelliCPI : Fitch migliora il rating dell'Italia dopo quasi 20 anni. Il 2022 è un anno fondamentale per le riforme (giustizia,… - IOitaliait : IO è l’app gratuita più scaricata in Italia nel 2021 sui dispositivi Apple: - GiuliaSalemi93 : L’attesa è quasi finita. Stanno arrivando gli #ArtistiDelPanettone e alla conduzione ci saró io! I migliori pasti… - franco_vazza : RT @carloalberto: Zero lockdown nazionali. 60 volte meno vittime dell’Italia. Un PIL cresciuto del 3,1% nel 2020, contro un nostro crollo d… - GfMichelli : RT @CottarelliCPI: Fitch migliora il rating dell'Italia dopo quasi 20 anni. Il 2022 è un anno fondamentale per le riforme (giustizia, fisco… -