Immobile e Milinkovic gelano Sarri | la nota positiva è la vittoria

(Di domenica 5 dicembre 2021) Da pochi minuti è terminata la partita tra Sampdoria e Lazio con il risultato di 1-3 a favore degli uomini di. La Lazio passa subito in vantaggio con la rete di-Savic al 7?, su assist di Zaccagni. Azione iniziata da, che riesce a vincere il contrasto con Ferrari. La Sampdoria non c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Un bel gol diapre i conti al 7' su ottima iniziativa di Zaccagni, poi sale in cattedra: doppietta da attaccante vero e partita chiusa al 37'. Partita da due facce, però, nella ...Gara chiusa nei primi 45': al 7' va a segno- Savic ben servito da Zaccagni; al 17' raddoppiacon un tocco non pulitissimo ancora su passaggio di Zaccagni; il tris arriva al 37' ...Finisce il match delle 18:00 tra Sampdoria e Lazio: vince la squadra di Sarri per 1-3 grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Immobile ...Vittoria senza problemi della Lazio nel posticipo delle 18 sul campo della Sampdoria: 3-1 per gli uomini di Sarri che chiudono nela ...