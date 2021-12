Immigrazione | Papa “Fermiamo questo naufragio di civiltà”

(Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con la pandemia “abbiamo capito che le grandi questioni vanno affrontate insieme, perchè le soluzioni frammentate sono inadeguate. Ma mentre si stanno faticosamente portando avanti le vaccinazioni a livello planetario e qualcosa, pur tra molti ritardi e incertezze, sembra muoversi nella lotta ai cambiamenti climatici, tutto sembra latitare terribilmente per quanto riguarda le migrazioni”. Lo ha dettoFrancesco, nel suo discorso al campo profughi di Lesbo. “Eppure ci sono in gioco persone, vite umane. C’è in gioco il futuro di tutti, che sarà sereno solo se sarà integrato. Solo se riconciliato con i più deboli l’avvenire sarà prospero. Perchè quando i poveri vengono respinti si respinge la pace”, ha aggiunto il Pontefice. “E’ un’illusione pensare che basti salvaguardare se stessi, difendendosi dai più deboli che bussano alla porta. Il futuro ci ...

Atene, 05 dic 11:45 - E' triste sentir proporre, come soluzioni, l'impiego di fondi comuni per costruire muri. Lo ha dettoFrancesco parlando ai rifugiati e ai volontari del campo profughi di Lesbo in Grecia. "Certo, si comprendono timori e insicurezze, difficoltà e pericoli ? ha sottolineato il Pontefice - si ......dalla crisi dell'e dei rifugiati, che sta colpendo l'intero Mediterraneo, il mare che ci unisce", e di come affrontarla sia "una responsabilità condivisa dell'Europa". La parola del...Il sommo Pontefice in visita ai rifugiati del "Reception and Identification Centre", sull'isola greca, ha parlato del fenomeno dell'immigrazione ...Nel 2016, quando Francesco visitò il campo profughi, portò con sè tre famiglie di rifugiati siariani. Un gesto semplice ma rivoluzionario. Questa volta cosa farà? View on euronews ...