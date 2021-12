Ilona Staller, single o fidanzata? La vita privata dell’ex pornodiva (Di domenica 5 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre, Ilona Staller in arte Cicciolina sarà ospite nella trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex pornostar parlerà del suo passato artistico e sentimentale. E discuterà anche del suo presente. C’è forse qualche uomo nuovo nella vita di Cicciolina? Di sicuro oggi pomeriggio, ospite a Verissimo, la settantenne Ilona Staller ci parlerà del suo tempestoso e triste matrimonio con l’artista Jeff Koons, dal quale è nato il figlio Ludwig. In passato Cicciolina ha raccontato spesso dei tanti soprusi subiti da Koons durante il loro breve matrimonio. Lui la maltrattava anche quand’era incita. Una volta la chiuse fuori casa, sotto la neve, mezza nuda. Ci sono poi le storie sulla lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio. Jeff prese il piccolo Ludwig e se lo ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 dicembre 2021) Domenica 5 dicembre,in arte Cicciolina sarà ospite nella trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex pornostar parlerà del suo passato artistico e sentimentale. E discuterà anche del suo presente. C’è forse qualche uomo nuovo nelladi Cicciolina? Di sicuro oggi pomeriggio, ospite a Verissimo, la settantenneci parlerà del suo tempestoso e triste matrimonio con l’artista Jeff Koons, dal quale è nato il figlio Ludwig. In passato Cicciolina ha raccontato spesso dei tanti soprusi subiti da Koons durante il loro breve matrimonio. Lui la maltrattava anche quand’era incita. Una volta la chiuse fuori casa, sotto la neve, mezza nuda. Ci sono poi le storie sulla lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio. Jeff prese il piccolo Ludwig e se lo ...

zazoomblog : Ilona Staller single o fidanzata? La vita privata dell’ex pornodiva - #Ilona #Staller #single #fidanzata? - lyllalara : RT @MediasetPlay: Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Ilona Staller si racconterà a #Verissimo ?? https://t.… - _Sport_Calcio_ : Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Ilona Staller si racconterà a #Verissimo ?? - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Ilona Staller si racconterà a #Verissimo ?? https://t.… - MediasetPlay : Oggi, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, Ilona Staller si racconterà a #Verissimo ?? -