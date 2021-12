Ilona Staller | ecco il figlio Ludwig | l’amore della sua vita

Leggi su ck12

(Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiamaMaximillian Koons, ed è nato nel 1992. Si tratta deldi, la ex famosa pornostar ungherese e parlamentare italiana (esponente del Partito Radicale), meglio nota come Cicciolina. Suo padre è l’artista statunitense Jeff Koons, uno dei giganti dell’arte contemporanea.è il vero grande amore di. Nessun altro uomo può competere con lui…Koons è nato nel 1992, un anno dopo che Cicciolina sposò Jeff Koons. Il matrimonio dei genitori si concluse presto e male, e cosìè cresciuto con la madre, fra l’Italia e l’Ungheria. Dal padre ha ereditato la passione per l’arte. Ha infatti studiato all’Accademia di Belle Arti. Dalla madre, invece,ha ricavato il bernoccolo per lo ...