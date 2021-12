Il tifoso molesto e l'incapacità di essere responsabili delle proprie azioni (Di domenica 5 dicembre 2021) Riusciamo, in questo benedetto Paese, a vedere almeno le cose più importanti per quello che sono? Riusciamo a evitare letture divisive o a fare sottovalutazioni di vicende, contesti e situazioni che non possono essere giustificati in alcun modo? Possibile, pensando alla giornalista molestata da un tifoso, che ci sia chi non capisce che le violenze contro le donne nascono anzitutto in quei contesti culturali dove un padre di famiglia cinquantenne si sente in diritto di toccare il sedere a una ragazza che potrebbe essere sua figlia, salvo giustificarsi dopo parlando di “cavolata”? Vogliamo poi parlare del genitore di quel minorenne che recentemente ha accoltellato un carabiniere e che ha parlato di “goliardata”? L’elenco di questi episodi è di queste notizie potrebbe essere lungo. Così ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Riusciamo, in questo benedetto Paese, a vedere almeno le cose più importanti per quello che sono? Riusciamo a evitare letture divisive o a fare sottovalutdi vicende, contesti e situche non possonogiustificati in alcun modo? Possibile, pensando alla giornalista molestata da un, che ci sia chi non capisce che le violenze contro le donne nascono anzitutto in quei contesti culturali dove un padre di famiglia cinquantenne si sente in diritto di toccare il sedere a una ragazza che potrebbesua figlia, salvo giustificarsi dopo parlando di “cavolata”? Vogliamo poi parlare del genitore di quel minorenne che recentemente ha accoltellato un carabiniere e che ha parlato di “goliardata”? L’elenco di questi episodi è di queste notizie potrebbelungo. Così ...

