Il primo Natale di Jill Biden alla Casa Bianca (Di domenica 5 dicembre 2021) La luce, il suono e l’odore dei fuochi a legna che ardono nelle sale verde e rossa sono stati solo il primo segno dell’intimità che il Natale di Jill Biden porta quest’anno per le decorazioni natalizie della Casa Bianca. I Biden, si scopre, amano trascorrere una notte intima nella Casa americana riscaldandosi davanti a un Leggi su periodicodaily (Di domenica 5 dicembre 2021) La luce, il suono e l’odore dei fuochi a legna che ardono nelle sale verde e rossa sono stati solo ilsegno dell’intimità che ildiporta quest’anno per le decorazioni natalizie della. I, si scopre, amano trascorrere una notte intima nellaamericana riscaldandosi davanti a un

Advertising

Avvenire_Nei : Dopo il viaggio del Papa, l'Italia accoglierà un primo gruppo di rifugiati - Chandanapandit1 : RT @francycognato: Vogliamo condividere con voi queste immagini di URSULA Ursula ha trascorso circa 10 ANNI in un grigio e triste box Ques… - canyamchennai : RT @Angi_CanYaman: Part 2 Purtroppo da noi in Turchia non c'è il Natale.. però io so che è una festività molto importante e porto un sorris… - xeleonoraaa : Primo film di natale dell'anno finito!!! - tropasuka : RT @Mariagenn59: ''In Italia ho trovato una grande famiglia... Sono emozionato per il mio primo Natale'' ??????? -