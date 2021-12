Il potere del cane: ambiguità e desiderio nel film di Jane Campion (Di domenica 5 dicembre 2021) Ne Il potere del cane, Jane Campion costruisce sull'ambiguità e sulle ellissi un racconto pervaso di inquietudine, che rivela la sua vera natura in uno spiazzante finale. Il potere del cane è uno di quei film che hanno il pregio di sfidare lo spettatore: una sfida che è parte integrante del fascino dell'opera di Jane Campion, un'opera costruita sui silenzi, sulle ellissi e ancor di più sui 'vuoti' da riempire. Per certi aspetti, l'adattamento della regista neozelandese dell'omonimo romanzo di Thomas Savage, pubblicato nel 1967, costituisce un'antitesi del melodramma: le emozioni sono costantemente trattenute, inespresse, i conflitti si consumano solo interiormente, mentre quelli che dovrebbero essere i due ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021) Ne Ildelcostruisce sull'e sulle ellissi un racconto pervaso di inquietudine, che rivela la sua vera natura in uno spiazzante finale. Ildelè uno di queiche hanno il pregio di sfidare lo spettatore: una sfida che è parte integrante del fascino dell'opera di, un'opera costruita sui silenzi, sulle ellissi e ancor di più sui 'vuoti' da riempire. Per certi aspetti, l'adattamento della regista neozelandese dell'omonimo romanzo di Thomas Savage, pubblicato nel 1967, costituisce un'antitesi del melodramma: le emozioni sono costantemente trattenute, inespresse, i conflitti si consumano solo interiormente, mentre quelli che dovrebbero essere i due ...

