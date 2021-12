Il Portogallo regola la maternità surrogata, mentre la politica italiana si chiude a riccio (Di domenica 5 dicembre 2021) Nei giorni scorsi il Portogallo ha promulgato la legge sulla gestazione per altr?, una pratica conosciuta con molti nomi: maternità surrogata, surrogacy e – il dispregiativo – utero in affitto. Uso la dicitura “gravidanza per altr?” perché è importante sottolineare che a livello globale la gpa è richiesta sia da coppie eterosessuali, sia da coppie omosessuali o relazioni in cui una o più persone appartengono alla comunità Lgbtqia+. Parlare di gestazione “per altri” (al maschile) è disonesto, poiché lascia intendere che siano solo le coppie di uomini gay a usufruirne, ma non è così. La gpa si distingue dalle altre tecniche di procreazione medicalmente assistita per ciò che riguarda il ruolo della persona esterna alla coppia (detta “madre surrogata” nel caso in cui condivida materiale biologico con il nascituro, o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Nei giorni scorsi ilha promulgato la legge sulla gestazione per altr?, una pratica conosciuta con molti nomi:, surrogacy e – il dispregiativo – utero in affitto. Uso la dicitura “gravidanza per altr?” perché è importante sottolineare che a livello globale la gpa è richiesta sia da coppie eterosessuali, sia da coppie omosessuali o relazioni in cui una o più persone appartengono alla comunità Lgbtqia+. Parlare di gestazione “per altri” (al maschile) è disonesto, poiché lascia intendere che siano solo le coppie di uomini gay a usufruirne, ma non è così. La gpa si distingue dalle altre tecniche di procreazione medicalmente assistita per ciò che riguarda il ruolo della persona esterna alla coppia (detta “madre” nel caso in cui condivida materiale biologico con il nascituro, o ...

