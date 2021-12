“Il Pianto dei Vulcani” la personale di Giuliano Macca a Roma (Di domenica 5 dicembre 2021) Giuliano Macca “Prima di scomparire”, 2021 olio su tela 160 x 100 cmLa mostra personale di Giuliano Macca “Il Pianto dei Vulcani” alla Von Buren Contemporary di Roma dal 9 Dicembre al 5 Febbraio Roma – Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 18.00 Von Buren Contemporary presenta Il Pianto dei Vulcani, la mostra personale del giovane artista italiano Giuliano Macca, accompagnata da un testo di presentazione di Ferzan Özpetek, curata e organizzata da Michele von Büren. Macca si è ispirato, per questa inedita collezione di dipinti e disegni, all’immagine imponente del vulcano: Macca proviene dalla Sicilia, isola del fuoco e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021)“Prima di scomparire”, 2021 olio su tela 160 x 100 cmLa mostradi“Ildei” alla Von Buren Contemporary didal 9 Dicembre al 5 Febbraio– Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 18.00 Von Buren Contemporary presenta Ildei, la mostradel giovane artista italiano, accompagnata da un testo di presentazione di Ferzan Özpetek, curata e organizzata da Michele von Büren.si è ispirato, per questa inedita collezione di dipinti e disegni, all’immagine imponente del vulcano:proviene dalla Sicilia, isola del fuoco e ...

Advertising

zazoomblog : Neonato abbandonato in strada: il pianto disperato attira lattenzione dei passanti - #Neonato #abbandonato #strada:… - Lopinionista : 'Il Pianto dei Vulcani' la personale di Giuliano Macca a Roma - spencerreiddo : comunque i 5sos che iniziano lo show dei dieci anni con she looks so perfect me li aspettavo ma ho pianto ugualmente - Today_it : Neonato abbandonato in strada: il pianto disperato attira l'attenzione dei passanti - romatoday : Neonato abbandonato in strada: il pianto disperato attira l'attenzione dei passanti -