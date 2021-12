Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 5 Dicembre 2021 – Video (Di domenica 5 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Come è bella la nostra religione! Invece d’inaridire i cuori (come crede il mondo), li sublima”. Santa Teresa del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 5 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Come è bella la nostra religione! Invece d’inaridire i cuori (come crede il mondo), li sublima”.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

