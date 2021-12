Il Papa tra i rifugiati di Lesbo: messaggio all’Europa (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Papa da Lesbo manda un messaggio forte e chiaro all’Europa scuotendola dall’indifferenza: “Dobbiamo amaramente ammettere che questo Paese, come altri, è ancora alle strette e che in Europa c’è chi persiste nel trattare il problema come un affare che non lo riguarda”. Bergoglio fa un bilancio di quanto è accaduto nel corso dei cinque anni, dalla prima visita a il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildamanda unforte e chiaroscuotendola dall’indifferenza: “Dobbiamo amaramente ammettere che questo Paese, come altri, è ancora alle strette e che in Europa c’è chi persiste nel trattare il problema come un affare che non lo riguarda”. Bergoglio fa un bilancio di quanto è accaduto nel corso dei cinque anni, dalla prima visita a il Mattino di Sicilia.

