Il Papa a Lesbo fra i migranti | fermiamo il naufragio di civiltà

(Di domenica 5 dicembre 2021) "Non lasciamo che il Mare Nostrum si tramuti in un desolante 'mare mortum' che questo luogo di incontro diventi teatro di scontro, non permettiamo che questo mare di ricordi si tramuti nel mare della ...

Advertising

RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - RaiNews : Papa Francesco oggi a #Lesbo, l'incontro con i rifugiati: 'Fermiamo questo naufragio di civiltà' ->… - Agenzia_Ansa : Il Papa nel campo di Lesbo si intrattiene con i profughi, accarezzando i tanti bambini, spesso piccoli, stringendo… - EugenioCardi : RT @pfmajorino: Il Papa tra i migranti di Lesbo: «Fermiamo questo naufragio di civiltà» - Terry43887542 : RT @ilriformista: Tra i rifugiati sull'isola di #Lesbo, il pontefice ha detto: “Vi prego fermiamo questo naufragio di civiltà” #PapaFrances… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Lesbo

Così il, nel Centro di identificazione e ricezione di Mytilene. "Questo grande bacino d'acqua, culla di tante civiltà, sembra ora uno specchio di morte - esordisce - . Non lasciamo che ...Sono le parole pronunciare daFrancesco durante la visita al centro rifugiati dell'isola di, una delle tappe scelte dal Pontefice durante il suo viaggio in Grecia. Ad ascoltarlo circa 200 ...Isola di Lesbo (Grecia)- Lesbo vista da lontano sembra una cartolina. Da vicino è lo specchio del fallimento comune. È triste sentir proporre, come soluzione, l’impiego di fondi ...Lesbo, 5 dic. (askanews) - 'Non lasciamo che il Mare Nostrum si tramuti in un desolante 'mare mortum' che questo luogo di incontro diventi teatro ...