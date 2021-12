Il Napoli perde con l'Atalanta nonostante una prestazione ottima: la reazione inedita di Spalletti (Di domenica 5 dicembre 2021) È stato sempre, costantemente primo il Napoli di Spalletti, dalla prima fino alla sedicesima giornata, l'ultima giocata, contro l'Atalanta e persa in controrimonta 2-3 in casa ieri, sabato 4 dicembre. La stessa Atalanta si è avvicinata al terzo posto, oggi proprio occupato dal Napoli, mentre Milan e Inter hanno effettuato il sorpasso. Ma ciò che ha sorpreso in una serata nata storta, anche per via dei tanti azzurri infortunati, è stata la prestazione, comunque di livello. E non solo quella, secondo Il Mattino, che ha raccontato la reazione di Luciano Spalletti, iniziata in tribuna per la squalifica. "Dà coraggio a tutti, fa i complimenti. Aver perso la testa della classifica fa male, ma non è un dramma. «Sono fiero di questa vostra ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) È stato sempre, costantemente primo ildi, dalla prima fino alla sedicesima giornata, l'ultima giocata, contro l'e persa in controrimonta 2-3 in casa ieri, sabato 4 dicembre. La stessasi è avvicinata al terzo posto, oggi proprio occupato dal, mentre Milan e Inter hanno effettuato il sorpasso. Ma ciò che ha sorpreso in una serata nata storta, anche per via dei tanti azzurri infortunati, è stata la, comunque di livello. E non solo quella, secondo Il Mattino, che ha raccontato ladi Luciano, iniziata in tribuna per la squalifica. "Dà coraggio a tutti, fa i complimenti. Aver perso la testa della classifica fa male, ma non è un dramma. «Sono fiero di questa vostra ...

