Il disastro muscolare del Napoli è da ascrivere all’accoppiata preparatore atletico-staff medico

(Di domenica 5 dicembre 2021) Cesare – Caro Guido oggi sono arrabbiato. E lo sono non perché ilha perso in casa con l’Atalanta ma perché ha perso la partita, il primo posto (siamo a 2 punti dal Milan) e il secondo posto (e a 1 punto dall’Inter) e li ha persi in infermeria. Siamo passati in 3 anni ad essere la squadra con meno infortuni muscolari a quella con più infortuni muscolari in seria A. E la cosa peggiore è che li abbiamo avuti tutti nello stesso periodo, in un periodo cruciale del campionato. Guido – Vedi Cesare il, perché disi tratta, è tutto dadi preparazione atletica/. Che andrebbero licenziati su due piedi. E invece opinionisti e talk show si perdono a cincischiare sui cambi di Spalletti fatti ...