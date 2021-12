Il dentista dal braccio in silicone: "Mi avete rovinato la vita" (Di domenica 5 dicembre 2021) “Mi avete rovinato la vita”: Guido Russo, il dentista biellese che l’altro giorno si è presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone, risponde così ai giornalisti che suonano al campanello della sua casa, in un paesino dell’Alto Biellese. “Andate via, chiamo i carabinieri”, si limita ad aggiungere l’uomo, balzato agli onori delle cronache per il gesto che gli è costato una denuncia per truffa.L’uomo, 57anni, sospeso dall’albo dei medici odontoiatri perché non vaccinato, aveva affisso sulla porta del suo studio il cartello “esibizione del Green pass solo volontaria”. La notizia fa il giro del mondo: ne ha parlato ieri il New York Times che ha titolato “A man in Italy tries to get a shot in a fake arm to qualify for a vaccination certificate”, e nell’articolo ha descritto la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) “Mila”: Guido Russo, ilbiellese che l’altro giorno si è presentato a fare il vaccino con undi, risponde così ai giornalisti che suonano al campanello della sua casa, in un paesino dell’Alto Biellese. “Andate via, chiamo i carabinieri”, si limita ad aggiungere l’uomo, balzato agli onori delle cronache per il gesto che gli è costato una denuncia per truffa.L’uomo, 57anni, sospeso dall’albo dei medici odontoiatri perché non vaccinato, aveva affisso sulla porta del suo studio il cartello “esibizione del Green pass solo volontaria”. La notizia fa il giro del mondo: ne ha parlato ieri il New York Times che ha titolato “A man in Italy tries to get a shot in a fake arm to qualify for a vaccination certificate”, e nell’articolo ha descritto la ...

