Il bollettino Covid di oggi 5 dicembre 2021: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella) (Di domenica 5 dicembre 2021) Il bollettino Covid di oggi domenica 5 dicembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. L'indice di contagio Rt in Italia... Leggi su europa.today (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildidomenica 5. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti isu nuovi casi,e ospedalizzati. L'indice dio Rt in Italia...

Advertising

eziomauro : Covid Italia, il bollettino del 4 dicembre: 16.632 nuovi positivi e 75 decessi - Adnkronos : Covid in #Francia, il bollettino. #ultimora - GuidoDeMartini : ? La maggioranza dei contagi è tra supervaccinati ? Per la prima volta superano i non vaccinati. Anche in questa tr… - RisolutoOnline : Settantatré i casi Covid a Ribera, seconda cittadina per positivi in provincia (Ultimo bollettino Covid… - Gazzettino : Covid in Veneto: 2.219 nuovi casi e 3 morti. Crescono i ricoveri: 656 nei reparti e 123 in terapia intensiva Il bo… -