Il bollettino Covid di oggi 5 dicembre 2021: 15.021 nuovi casi e 43 morti, aumentano i ricoveri (Di domenica 5 dicembre 2021) Il bollettino Covid di oggi domenica 5 dicembre 2021 registra 15.021 nuovi casi - 525.108 tamponi, tra antigenici e molecolari - e 43 morti.L'indice di contagio Rt in Italia è a 1,20, contro l'1,23 della scorsa... Leggi su today (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildidomenica 5registra 15.021- 525.108 tamponi, tra antigenici e molecolari - e 43.L'indice di contagio Rt in Italia è a 1,20, contro l'1,23 della scorsa...

Advertising

GuidoDeMartini : ? La maggioranza dei contagi è tra supervaccinati ? Per la prima volta superano i non vaccinati. Anche in questa tr… - SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - statodelsud : Covid Piemonte, il bollettino: 906 nuovi casi, oltre 60% asintomatici - Pino__Merola : Covid Piemonte, il bollettino: 906 nuovi casi, oltre 60% asintomatici - occhio_notizie : Il #bollettino dell'emergenza #Covid in #Italia relativo alla giornata di oggi, 5 dicembre -