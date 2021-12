Il bollettino Covid di oggi: 15.021 casi e 43 morti (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 15.021 nuovi casi di positività al Covid contro i 16.632 di ieri ma con un numero inferiore di tamponi. Le vittime sono 43, contro le 75 del giorno precedente. Il totale sale così a 134.195. Torna a salire in Italia il tasso di positività al Covid dopo il calo registrato ieri. L'indice arriva infatti al 2,8% contro il 2,6% delle 24 ore precedenti. A fronte di 525.108 tamponi effettuati infatti i casi di positività sono stati 15.021. Ieri erano stati 16.632 ma a fronte di 636.592 esami. Ancora in crescita i ricoverati per Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva sono saliti di 4 unità arrivando a 736. Nei reparti ordinari invece il numero è salito di 169 unità toccando quota 5.597. Leggi su agi (Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 15.021 nuovidi positività alcontro i 16.632 di ieri ma con un numero inferiore di tamponi. Le vittime sono 43, contro le 75 del giorno precedente. Il totale sale così a 134.195. Torna a salire in Italia il tasso di positività aldopo il calo registrato ieri. L'indice arriva infatti al 2,8% contro il 2,6% delle 24 ore precedenti. A fronte di 525.108 tamponi effettuati infatti idi positività sono stati 15.021. Ieri erano stati 16.632 ma a fronte di 636.592 esami. Ancora in crescita i ricoverati perin Italia. Nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva sono saliti di 4 unità arrivando a 736. Nei reparti ordinari invece il numero è salito di 169 unità toccando quota 5.597.

Advertising

GuidoDeMartini : ? La maggioranza dei contagi è tra supervaccinati ? Per la prima volta superano i non vaccinati. Anche in questa tr… - SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, superati i 1300 positivi in Campania nelle ultime 24 ore - 2_italie : RT @BarillariDav: 130.000 contagi fra chi ha il super greenpass. È ora di abolire questa farsa: basta tamponi, basta vaccini, basta discri… - ZioKlint : RT @LVDA_Acid: Bollettino Covid del 5 Dicembre 2021 - 525.108 tamponi - 510.087 persone sono risultate non positive - 15.021 positive, in m… -