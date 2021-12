Ibrahimovic: “Manchester United considerato top club, ma mentalità meschina” (Di domenica 5 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic, nel suo libro “Adrenalina”, ha parlato anche dell’esperienza al Manchester United, dove ha giocato dal 2016 al 2018. “Tutti considerano lo United un top club, uno dei più ricchi e potenti al mondo, e dall’esterno io pensavo allo stesso modo. Ma appena ci sono entrato, ho scoperto una mentalità meschina – ha rivelato lo svedese -. Una volta, quando ero in albergo con la squadra prima di una delle partite, ho avuto sete. Ho aperto il minibar e mi sono preso un succo di frutta. La partita era finita. Siamo tornati a casa. Dopo un po’ mi è arrivato lo stipendio. Di solito non leggevo la busta paga, ma quella volta, non so perché mi sono incuriosito e ho capito che una sterlina era stata detratta dalla mia retribuzione“. “Ho chiamato il team manager e ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Zlatan, nel suo libro “Adrenalina”, ha parlato anche dell’esperienza al, dove ha giocato dal 2016 al 2018. “Tutti considerano loun top, uno dei più ricchi e potenti al mondo, e dall’esterno io pensavo allo stesso modo. Ma appena ci sono entrato, ho scoperto una– ha rivelato lo svedese -. Una volta, quando ero in albergo con la squadra prima di una delle partite, ho avuto sete. Ho aperto il minibar e mi sono preso un succo di frutta. La partita era finita. Siamo tornati a casa. Dopo un po’ mi è arrivato lo stipendio. Di solito non leggevo la busta paga, ma quella volta, non so perché mi sono incuriosito e ho capito che una sterlina era stata detratta dalla mia retribuzione“. “Ho chiamato il team manager e ...

Advertising

sportface2016 : Zlatan #Ibrahimovic: '#ManchesterUnited considerato un top club, ma ho scoperto una mentalità meschina' - Milannews24_com : Retroscena #Ibrahimovic: indignato per il succo di frutta al minibar - ForexOnlineMeIt : Ibrahimovic e il Manchester United: «Mi tolsero dallo stipendio una #sterlina per il succo di ... - napolista : Ibrahimovic e il Manchester United: «Mi tolsero dallo stipendio una sterlina per il succo di frutta al minibar» Ne… - YBah96 : RT @SkySport: Ibrahimovic: 'Annunciai il mio trasferimento allo United, Mino Raiola voleva uccidermi' #SkySport -