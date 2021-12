I milioni della Turchia per Paola Egonu: diventerebbe la più pagata al mondo nella storia della pallavolo (Di domenica 5 dicembre 2021) Il mercato, ovviamente, esiste anche nella pallavolo e Paola Egonu – 23 anni – fuoriclasse della pallavolo italiana (e mondiale) potrebbe cedere alle offerte che le stanno arrivando dalla Turchia e lasciare Conegliano. Scrive la Gazzetta: A Paola Egonu nelle ultime settimane sono arrivate due mega offerte dalle squadre turche: il Fenerbahce ha confezionato una proposta da cinque milioni di euro in quattro anni che renderebbe la leader azzurra la giocatrice più pagata al mondo nella storia del volley femminile. Ma non sembra sia questa l’ipotesi che alletta di più l’azzurra, che avrebbe avuto un’offerta anche dal Vakifbank di Giovanni ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Il mercato, ovviamente, esiste anche– 23 anni – fuoriclasseitaliana (e mondiale) potrebbe cedere alle offerte che le stanno arrivando dallae lasciare Conegliano. Scrive la Gazzetta: Anelle ultime settimane sono arrivate due mega offerte dalle squadre turche: il Fenerbahce ha confezionato una proposta da cinquedi euro in quattro anni che renderebbe la leader azzurra la giocatrice piùaldel volley femminile. Ma non sembra sia questa l’ipotesi che alletta di più l’azzurra, che avrebbe avuto un’offerta anche dal Vakifbank di Giovanni ...

