I Fratelli De Filippo | omaggio al San Carlo alla famiglia simbolo del teatro napoletano

Un omaggio alla famiglia di artisti che ha reso celebre il teatro napoletano nel mondo. Uscirà nelle sale solo il 13, 14 e 15 dicembre l'affresco che Sergio Rubini ha realizzato sulla famiglia De Filippo. Domani, lunedì 6 dicembre, però, il San Carlo di Napoli dedicherà a "I Fratelli De Filippo", prodotto da Pepito Produzioni, Nuovo teatro, RS Productions con RAI Cinema, un grande evento, a partire dalle 17, con la proiezione della pellicola e la possibilità di ascoltare non solo il regista ma l'intero cast. Presenti in sala anche il presidente della Camera Roberto Fico, il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi e, annunciata, la partecipazione della presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

