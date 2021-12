I 60 anni di Maria De Filippi, regina della tv (Di domenica 5 dicembre 2021) “Queen Mary” compie 60 anni. Il 5 dicembre Maria De Filippi entra a far parte del “team sixties”, tenendo alto il livello delle perennial italiane. Donna di successo, sempre pronta a nuove sfide, si è guadagnata lo scettro e la corona di regina della tv grazie ad anni di duro lavoro, durante i quali ha creato format inossidabili in grado di superare indenni lo scorrere del tempo, proprio grazie alla capacità di Maria di aggiornarli senza stravolgerli, di renderli evergreen senza stancare il pubblico con la ripetitività. Basti pensare ad Amici, nato nel 1992 come talk show (segnando il suo debutto davanti alla telecamera) e trasformato poi nel talent show più amato di sempre, che ha tenuto a battesimo pop-star come Annalisa, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elodie, ... Leggi su gqitalia (Di domenica 5 dicembre 2021) “Queen Mary” compie 60. Il 5 dicembreDeentra a far parte del “team sixties”, tenendo alto il livello delle perennial italiane. Donna di successo, sempre pronta a nuove sfide, si è guadagnata lo scettro e la corona ditv grazie addi duro lavoro, durante i quali ha creato format inossidabili in grado di superare indenni lo scorrere del tempo, proprio grazie alla capacità didi aggiornarli senza stravolgerli, di renderli evergreen senza stancare il pubblico con la ripetitività. Basti pensare ad Amici, nato nel 1992 come talk show (segnando il suo debutto davanti alla telecamera) e trasformato poi nel talent show più amato di sempre, che ha tenuto a battesimo pop-star come Annalisa, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elodie, ...

teatrolafenice : ?? Un ordine di palchi con foto e documenti editi e inediti di quando si esibiva qui le è doverosamente tributato da… - anaid1958 : RT @nebbianelsole: Si chiede aiuto per lui ZEUS simil bassotto giovane, forse 2 anni, non pesa più di 12 chili e non cresce più. Ha un cara… - AnnunziataCesi1 : RT @eristicando: clarissa a 19 anni piscia in testa a manila maria francesca e katia che ne hanno almeno 25 in più di anni #gfvip https://t… - johnsonspatron : RT @eristicando: clarissa a 19 anni piscia in testa a manila maria francesca e katia che ne hanno almeno 25 in più di anni #gfvip https://t… - Caruso19Sabrina : RT @eristicando: clarissa a 19 anni piscia in testa a manila maria francesca e katia che ne hanno almeno 25 in più di anni #gfvip https://t… -