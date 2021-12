Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: colpo Fassa! Vittoria contro Klagenfurt (Di domenica 5 dicembre 2021) Bella Vittoria per Fassa nel Campionato Alps Hockey League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio. I ragazzi di Marco Liberatore si sono infatti imposti per 0-3 in casa del Klagenfurt, rispondendo subito presente dopo essere caduti contro il Vienna in occasione della scorsa giornata. Una partita decisamente a senso unico quella andata in scena in terra austriaca, sbloccata grazie a un uno-due mortifero nel primo periodo, prima con il goal al minuto di 11:22 di Lindgren e, successivamente, con il raddoppio siglato appena settanta secondi dopo (12:40) ad opera di McParland. Dopo una seconda frazione più equilibrata e terminata senza particolari scossoni, a chiudere definitivamente i giochi ci ha pensato Iori che, nelle battute ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Bellaper Fassa nel Campionatodisu. I ragazzi di Marco Liberatore si sono infatti imposti per 0-3 in casa del, rispondendo subito presente dopo essere cadutiil Vienna in occasione della scorsa giornata. Una partita decisamente a senso unico quella andata in scena in terra austriaca, sbloccata grazie a un uno-due mortifero nel primo periodo, prima con il goal al minuto di 11:22 di Lindgren e, successivamente, con il raddoppio siglato appena settanta secondi dopo (12:40) ad opera di McParland. Dopo una seconda frazione più equilibrata e terminata senza particolari scossoni, a chiudere definitivamente i giochi ci ha pensato Iori che, nelle battute ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Da Pilic a Cilic: che tradizione il tennis croato nel nome della Davis! I croati producono tanti campioni negli sport di squadra, dal calcio alla pallanuoto, dall'hockey ghiaccio al basket e alla pallavolo, tantissimi anche nelle discipline individuali, dallo sci alpino ...

Hockey ghiaccio, chiude la prima fase di Ihl1: a Torre la capolista Valpe riceve gli Old Boys La prima fase della IHL Division I consuma il suo atto finale: questa sera, sabato 4, torna a Torre Pellice la Bulldogs, ricevendo i milanesi Old Boys. l match del "Cotta" - alle 20,30 - contro la ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Val Pusteria cade in casa contro Vienna OA Sport Il Bolzano torna a vincere BOLZANO. Il Bolzano torna a far punti in Ice Hockey League. I biancorossi si sono imposti nel pomeriggio contro il Graz sul ghiaccio del Palaonda. I Foxes si sono imposti per 3-2. Il gol che ha deciso ...

Ambrì battuto nella tana del Davos DAVOS - Si è già interrotta la serie positiva dell’Ambrì – che nelle ultime due partite aveva guadagnato 4 punti – piegato dal Davos con un punteggio di 2-0. In assenza dell’infortunato Conz – uscito ...

